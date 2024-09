Due giorni doposi continua a discutere del cambio di Vlahovic, tolto daall'intervallo per inserire Weah come centravanti. Una bocciatura, come ha definito la Gazzetta dello Sport questa mossa. "L’altra sera, però, Motta ha esagerato con la sostituzione anticipata di Vlahovic. Lo ha fatto uscire all’intervallo. Una bocciatura, in pratica lo ha additato come primo colpevole dell’aridità d’attacco."Una scelta che alcuni hanno visto come presuntuosa, il quotidiano aggiunge sulla vicenda: "Al suo posto ha inserito Weah,un esterno, scelta che ha lasciato perplessi e che da alcuni è stata interpretata come un atto di presunzione, se non di arroganza. Motta deve guardarsi dal proprio furore fondamentalista,le partite si giocano e si vincono con i giocatori che si hanno. Ogni tanto bisogna mediare e concedere tempo."