sta vivendo un momento complicato alla, anche se non è il primo da quando è arrivato a Torino. ll problema non è fisico( dopo stagioni travagliate tra pubalgia, schiena e problemi vari, sta finalmente bene) ma evidentemente solo mentale. La sostituzione, scrive la Gazzetta dello Sport, è anche un modo per spronarlo: tecnico e giocatore si sono parlati,è dell’atteggiamento di Vlahovic, sempre pronto a mettersi al servizio della squadra, ma lo vuole meno frenetico e più orientato a resettare immediatamente gli errori. L’ultima partita per il centrravanti serbo è stata la peggiore in termini numerici: Dusan hatoccato un numero infinitesimale di palloni (sei) in 45’ minuti e non ha mai calciato in porta.