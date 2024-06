Se la trattativa perandrà a buon fine, il brasiliano potrebbe diventare il primo rinforzo per il nuovo allenatore della, Thiago Motta, che sarà ufficializzato la prossima settimana. Tuttavia, Douglas Luiz non sarà l'unico obiettivo per rafforzare il centrocampo.Thiago Motta spera di poter contare anche sul rinnovo di Adrien Rabiot, con cui ha giocato insieme ai tempi del Paris Saint-Germain. Inoltre, Motta punta ad arrivare a Teun Koopmeiners dell'Atalanta, che rimane l'obiettivo prioritario per la Juventus. La combinazione di questi movimenti potrebbe creare un centrocampo di grande qualità per la prossima stagione. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.