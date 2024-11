Le differenze tra la Juventus di Thiago Motta e quella di Allegri

"Momento difficile fotografato dal confronto con i mesi scorsi e con il passato.(2023-24), ma anche del primojuventino (2011-12), quello che dopo due settimi posti consecutivi pose le fondamenta e inaugurò il leggendario ciclo dei 9 scudetti, conquistando i primi tre della serie", scrive la Gazzetta dello Sport sulla situazione dellache però a differenza di Allegri ha delle attenuanti." A Thiago, infatti, le attenuanti non mancano", si legge. Ma di quali parla il quotidiano? "A partire dal fatto che,(8 acquisti e molti addii eccellenti) quanto a livello filosofico. Mentre l’ultimo Allegri bis era ripartito con la squadra della stagione precedente liberata di qualche Over 30 (Di Maria, Cuadrado…) e rinfrescata dagli arrivi di Timothy Weah e dalle promozioni di Andrea Cambiaso (reduce dal prestito al Bologna) e del diamante Kenan Yildiz dalla Next Gen".