Juventus, ci sarà Koopmeiners contro la Roma?

Teunè arrivato mercoledì ricevendo un abbraccio incredibile dai i tifosi dellache lo hanno aspettato per tutta la durata del calciomercato e sopratutto che tanto hanno apprezzato la sua determinazione nel volere il trasferimento a Torino. Ora però sono in trepidante attesa per vederlo in campo, c'è possibilità di vederlo già domenica sera contro la Roma? L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha dato le prime risposte.Ieri ha svolto il primo allenamento agli ordini di Thiago Motta, con il gruppo squadra, niente seduta differenziata nonostante non si allenasse con l'Atalanta da circa venti giorni. Quindi il giocatore olandese potrebbe riuscire ad accomodarsi in panchina per la sfida di domenica sera contro la Roma. Thiago Motta però scioglierà gli ultimi dubbi con i convocati, sempre più vicino alla sfida.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui