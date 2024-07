Juventus, così può arrivare Teun Koopmeiners

Teunè un obiettivo di mercato della. La stessa Juventus che in questa fase del mercato ha come parola d'ordine: vendere, vendere e vendere. In modo tale da poter monetizzare ed investire su nuovi colpi in entrata funzionali al gioco di Thiago Motta. Tra questi c'è sicuramente Teun Koopmeiners che al momento si sta allenando a Zingonia agli ordini di Gasperini.Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport la Juventus è forte di quella promessa strappata dal centrocampista olandese una stagione fa: "se arriva una big ti lasciamo partire la prossima estate" ed eccola la big che è arrivata e si chiama Juventus. Bianconeri che inoltre hanno già un accordo di massima con il giocatore raggiunto nella passata primavera. Manca solo l'accordo tra la Juventus e l'Atalanta. La Vecchia Signora non vuole spingersi oltre i 40 milioni, la Dea lo valuta 60, distanza comunque colmabile.





