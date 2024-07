Le piste per Szczesny

In questo momento di cambiamento per la, la posizione di Wojciechnon deve essere sottovalutata. Nelle ultime settimane, l'interesse dell'Al-Nassr per il portiere polacco si era raffreddato, ma non del tutto chiuso.Il club di Riyad, dove milita Cristiano Ronaldo, ha infatti trovato un ricchissimo accordo con Ederson del, anche se manca ancora l'intesa tra i due club. Ne scrive Gazzetta.Nel frattempo, il direttore sportivoattende notiziee spera in nuovi inserimenti sauditi. Inoltre, sta valutando altre possibilità, tra cui una soluzione last-minute con il Monza. Prima o poi, l'addio sarà inevitabile:ha già aperto al divorzio anticipato (il suo contratto scade nel 2025) e alla Continassa hanno già messo in preventivo di risparmiare i 6,5 milioni netti del suo stipendio (13 milioni lordi).non è l'unico giocatore per cui lasta cercando una squadra. Moisesembra destinato alla Fiorentina, mentre per altri giocatori ai margini del progetto si stanno vagliando sondaggi e proposte. Tra questi ci sonoUn altro nome da tenere d'occhio è quello di Dean, rientrato dal prestito alla Roma e nel mirino di diversi top club. La Juventus, quindi, è in un periodo di grandi manovre e decisioni cruciali per il futuro della squadra.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui