Skriniar-Juventus, cosa sta succedendo



La formula dell'operazione



Perché Al Khelaifi può 'aiutare' la Juve

Laè alla ricerca di un difensore centrale per sostituire l'infortunato Bremer esta vivendo il momento più complicato della sua carriera con la maglia del Psg, dove sta trovando pochissimo spazio e per questo si guarda intorno per cambiare la situazione. Ecco perché il nome del difensore slovacco è da considerare nelle riflessioni che il club bianconero sta facendo in vista del mercato di gennaio. Ma qual è la situazione al momento?Se Skriniar potesse esprimere due desideri, il primo sarebbe quello di giocare di più a Parigi, il secondo di anticipare la sessione di mercato invernale. L'ex Inter cerca una nuova destinazione per ripartire e guarda con nostalgia all'Italia, dove tornerebbe volentieri, come riferisce la Gazzetta dello Sport.La Juventus, dopo 200 milioni spesi in estatesenza contare il contratto del giocatore (oltre 9 milioni, fuori dai parametri bianconeri). Per questo, si legge, l'unica soluzione sarebbe un prestito semestrale con parte dell'ingaggio pagata dal Psg. Gli ottimi rapporti tra Giuntoli e il ds del Psg, Campos, sono un punto di partenza ma servirà uno sforzo da parte di tutti.Il vero assist però, aggiunge il quotidiano, potrebbe arrivare a livelli più alti., ha instaurato un buon feeling con la nuova dirigenza della Juve , tornata proprio a far parte dell'Eca. "Bello riavere la Juventus nella nostra famiglia", ha dichiarato recentemente Al Khelaifi. Una sponda in più nel caso per ragionare su un prestito di Skriniar o formule creative.