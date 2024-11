Skriniar alla Juventus: il retroscena di mercato

La Juventus cerca un difensore centrale e Milan Skriniar è nella lista vista la sua situazione al Psg. La Gazzetta dello Sport però ha raccontato che l'ex Inter poteva già arrivare in bianconero, o almeno il club ci aveva pensato."Annusando il possibile affare, laIpotesi poco gradita al Psg e scalata rapidamente in secondo piano quando dall’Arabia Saudita è spuntato l’interessamento dell’Al Nassr, ma troppo tardi per concretizzarsi. Così, alla fine, il giocatore è rimasto a Parigi, ma nel ruolo anomalo di sostituto di lusso".