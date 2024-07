Sancho-Juventus: le ultime notizie

? L'inglese rimane un obiettivo primario per la, ma allahanno compreso che sarà necessario un po' di pazienza per ottenerlo in prestito.Questo è ancor più vero ora che il Manchester United ha reintegrato l'ex Borussia Dortmund. Ne scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.Giuntoli ha già l'accordo di, vicino a trasferirsi a Torino già a gennaio, e salvo sorprese positive spera di chiudere l'operazione durante i saldi, tipicamente intorno a Ferragosto.L'arrivo di Sancho in prestito escluderebbe quello di Mason, che è ancora fuori rosa a Old Trafford e in trattativa con Napoli, Marsiglia e Lazio. Questo è dovuto a una questione regolamentare, non tecnica: la Juventus ha già occupato i due slot per giocatori extracomunitari (Adzic e Douglas Luiz) e ora può ingaggiare solo un giocatore con passaporto inglese o albanese.Il prescelto è Sancho, e il suo arrivo in prestito non escluderebbe quello di(o Galeno), permettendo così alladi avere due ali al prezzo di una.





