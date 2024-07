La Juventus aveva proposto ad Adrienun contratto biennale con opzione per il terzo anno a 7,5 milioni. La risposta però, non sarebbe mai arrivata e per questo motivo la Juventus avrebbe deciso di non aspettare più. Questo è quanto riferisce la Gazzetta dello Sport. Lo scorso giovedì, Cristiano Giuntoli ha ufficializzato la fine del rapporto tra i bianconeri e Adrien Rabiot che adesso è alla ricerca di una nuova squadra. In ogni caso, la Juventus si era già mossa sul mercato, assicurandosi le prestazione di Khephren Thuram che di fatto sostituirà il centrocampista francese che ormai ha concluso il suo rapporto con la Juventus.