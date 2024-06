Juventus, rinnovo Rabiot: cosa filtra

Tra cinque giorni Adrien Rabiot non sarà più un giocatore della Juventus. Manca sempre meno al 30 giugno e alla scadenza del contratto del francese che ancora non ha dato una risposta al club bianconero sul futuro.La Juventus ha fatto da tempo un'offerta importante a Rabiot. Triennale da circa 7,5 milioni di euro a stagione. L'attesa non fa sperare in un esito positivo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, in questo momento i bianconeri non si fanno troppe illusioni su Rabiot, apparso un po’ freddo nelle ultime dichiarazioni dal ritiro della Francia, e al contrario sono sempre più fiduciosi sul fronte Khephren Thuram.