E' ancora tutto da decifrare il futuro sportivo diche, dopo l'addio alla Juventus, si trova attualmente senza squadra. La Gazzetta dello Sport, ha provato a tracciare le possibili opzioni per il francese classe 1995:"Attualmente il centrocampista francese non esclude nessuna opzione, puntando a un ritorno nel circuito della Champions League. In Italia, le possibilità di un trasferimento a Roma e Napoli appaiono remote rispetto all'ipotesi Milan, con cui il giocatore ha avuto maggiori contatti. Tuttavia, la pista più calda sembra quella che porta in Liga, con interessamenti sia dal Real Madrid, dove ritroverebbe Ancelotti che lo aveva lanciato al PSG, sia dall'Atletico Madrid, dove le sue qualità sono tenute in grande considerazione. Anche la Premier League mostra interesse: lo United ha fatto un tentativo, nonostante manchi la Champions, a differenza di City e Arsenal. Tra i club inglesi, è il Liverpool a mostrare maggiori possibilità di concretizzare un approccio".