Adrien Rabiot non è più un giocatore della Juventus. Eppure, potrebbe tornare ad esserlo nelle prossime settimane se deciderà di accettare l'offerta del club bianconero (biennale con opzione per il terzo anno da circa 7,5 milioni di euro). Sul centrocampista, riferisce la, ci sarebbe qualche club di Premier e forse lui un pensiero lo sta facendo. Se a questo ci aggiungiamo che era un pupillo di Allegri, il sospetto del club bianconero è che stia aspettando l’offerta giusta da oltre Manica. Ma tutto è ancora possibile anche perché con Thiago Motta il “Duca” francese ci ha giocato al Psg e il rapporto è buono. Il centrocampista intanto è impegnato con la Francia ad Euro2024, dove questo pomeriggio scenderà in campo per gli ottavi di finale.