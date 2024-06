Sempre in Inghilterra, ma dalle parti di Manchester, lasta cercando ali per il. Giuntoli ha messo gli occhi su Masone Jadongià da tempo. Entrambi i giocatori inglesi rientrano a Old Trafford dai prestiti al Getafe e al Borussia Dortmund, ma non rimarranno al Manchester United per la stagione 2024-25. Ne scrive Gazzetta.La Juventus ha già ottenuto la disponibilità di, che è rinato in Spagna dopo un periodo di inattività dovuto a vicende personali. Tuttavia, il club bianconero non intende spendere i 40-50 milioni di euro richiesti dai Red Devils. In attesa di eventuali ribassi ad agosto, la Juventus sta esplorando opzioni alternative. Una di queste riguarda Federico, corteggiato anche dal Bayern Monaco. Con il Manchester United che perderà due ali (Greenwood e Sancho), sta valutando l'acquisto dell'azzurro, che potrebbe essere sacrificabile per Motta e il cui contratto scade fra dodici mesi. Molto dipenderà dall'Europeo.Gli scenari possibili sono diversi: Greenwood potrebbe arrivare alla Juventus in cambio di Chiesa, a meno che la Lazio non interferisca. In alternativa, Chiesa potrebbe trasferirsi in Inghilterra e Sancho potrebbe arrivare a Torino, ma solo in prestito con parte dello stipendio pagato dal Manchester United.