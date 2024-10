Pogba-Juventus, la situazione: divorzio imminente

Il centrocampista francese si è di nuovo fatto vedere nell'ambiente bianconero dopo la squalifica che sarà ridotta da quattro anni a 18 mesi.Pogba potrà tornare a giocare a marzo ma non lo farà con la maglia della Juventus. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, continuano i colloqui con il club, il divorzio è dato per imminente. Le parti tratteranno per una risoluzione del contratto. Pogba infatti è legato alla Juve fino al 2026.