Jadonè stato a lungo accostato alla Juventus come rinforzo per l'attacco. Il giocatore era in rotta con il tecnico Ten Hag al punto da aver lascato ilUnited nel mercato di gennaio per trasferirsi in prestito semestrale al Borussia Dortmund. Ieri invece con un comunicato è stata sancita la pace tra il tecnico ed il giocatore. Cosa significa questo? Come riferisce la Gazzetta dello Sport Sancho non resterà comunque al Manchester sponda United ma troverà una sistemazione. La Juventus lo vorrebbe in prestito, i red devils vorrebbero monetizzare.