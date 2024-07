Tra i giocatori in uscita dalla Juventus c'è Nicolussi Caviglia, che rischia di trovare ancora meno spazio a centrocampo con i nuovi rinforzi arrivati a Torino. Il giocatore cresciuto nel vivaio bianconero può rimanere in Serie A. Il Venezia è la squadra che ha fatto i passi più concreti per provare ad ingaggiarlo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, sembra ben impostata la trattativa con la Juventus per Nicolussi Caviglia. Ma quanto chiede la dirigenza della Juve? Il club bianconero chiede 10 milioni per il passaggio definitivo, scende a 7 solo per un prestito con obbligo di riscatto.