L'ingresso di Nicolònel finale della gara tra Italia e Croazia ha certamente dato una scossa agli azzurri e il suo impatto è stato sicuramente positivo. Al punto che ora il centrocampista classe 2002 della Juventus sarebbe in ballottaggio per una maglia da titolare. Gli inserimenti e la visione di gioco di Nicolò potrebbero rivelarsi una chiave importante nel corso della partita secca contro la Svizzera in programma sabato alle ore 18. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport il CT Luciano Spalletti una delle ipotesi per Spalletti sarebbe Fagioli-Jorginho in coppia e Barella incursore. Forse però si tratta di un'idea azzardata e difficilmente percorribile per gli azzurri, quindi Fagioli potrebbe accomodarsi ancora in panchina.