Juventus, la volontà di Nico Gonzalez

Laè alla ricerca ancora di qualche rinforzo prima di avere la rosa completa per il nuovo tecnico Thiago Motta. Servono in particolare rinforzi al reparto offensivo, per questo Cristiano Giuntoli è al lavoro.è reduce dalla vittoria in Copa America con la sua Argentina ed è ritornato ieri a Firenze, visite mediche di rito ed un giro al Viola Park come riferisce la Gazzetta dello Sport.Lastarebbe valutando di inserire una contropartita (piacciono alla società viola), per abbassare il prezzo del cartellino di Nico. Tuttavia, attenzione all'Atalanta che sembra disposta a mettere sul piatto soltanto cash, questo potrebbe essere gradito dai viola. La Juventus comunque continua a provarci, con il giocatore che avrebbe già rivelato alla dirigenza viola che in caso di una buona offerta sia per lui che per la Fiorentina sarebbe disposto a partire. La Fiorentina non lo reputa incedibile ma lo valuta 35 milioni.





