Cosa manca per Nico Gonzalez-Juventus



Occhio ad Arthur alla Fiorentina

L'emergenza sulle fasce è la principale preoccupazione perin questo momento. Nel gioco delle coppie, dove ogni ruolo deve avere due interpreti, la Juventus si trova con Timothy Weah e Kenan Yildiz senza alternative.Contro il Como, sarà compito loro partire dall'inizio, ma questa è una situazione che va risolta quanto prima. L'attenzione è quindi massima su Nico Gonzalez, che sembra già indirizzato verso Torino, dove l’argentino si è accordato per un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro annui.Il suo trasferimento, sebbene non ufficializzato, appare ormai imminente. A confermare questa possibilità è l'arrivo di Albertdal, un giocatore non sovrapponibile a Gonzalez, ma che può essere visto come una mossa strategica per coprire il vuoto lasciato dall'argentino. Con pochi ostacoli rimasti per la conclusione dell'affare, la Juventus ha già accontentato la Fiorentina sulla formula: si tratterebbe di un acquisto a titolo definitivo, non di un prestito con diritto o obbligo di riscatto.ha già dato il suo consenso al trasferimento, e l’unico elemento mancante è il via libera del presidente viola. Quest'ultimo sembra prendere tempo, forse nella speranza di un’offerta superiore ai 30 milioni di euro finora messi sul tavolo.Un altro elemento da considerare è, l'ex giocatore del Barcellona, che a Torino è ormai fuori dai piani della squadra. Il suo possibile ritorno a Firenze potrebbe essere una soluzione gradita a tutti. Anche se le due situazioni sono formalmente slegate, un accordo per Arthur potrebbe facilitare anche quello per Gonzalez.Solo dopo aver chiuso la questione, il direttore tecnicocercherà di spingere per il prestito di Francisco Conceiçao dal Porto, completando così il mosaico del mercato juventino.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui