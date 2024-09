La Gazzetta dello Sport ha posto in analisi gli episodi arbitrarli del match che laha pareggiato per 0-0 in casa dell'Empoli. A far discutere c'è ovviamente il contatto ravvicinato tra, con l'attaccante dei toscani che ha rifilato - evidentemente - una testata al capitano della Juventus. Un impatto non violentissimo, ma gli estremi per la condotta violenta sembrano esserci tutti. Non per l'arbitro Di Bello, evidentemente, che ha optato soltanto per il cartellino giallo nei confronti dell'attaccante dei toscani, il quale ha corso decisamente un grosso rischio.