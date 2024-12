David Hancko, tempi lunghi



Tomori o Antonio Silva

La difesa dellaè in piena emergenza. Agli infortuni gravi diBremer e Juan, entrambi alle prese con la rottura del legamento crociato, si è aggiunto nelle ultime ore il caso Danilo. Il brasiliano, escluso dai convocati per la Supercoppa Italiana, è ufficialmente sul mercato, con Napoli e Milan in pole position per accaparrarselo. In risposta a questa situazione, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli sta lavorando a una vera e propria rivoluzione difensiva per il mercato di gennaio. L’obiettivo è garantire almeno due nuovi rinforzi: il primo già nei giorni successivi alla Supercoppa di Riad e il secondo entro la chiusura della finestra invernale.In cima alla lista dei desideri c’è Daviddel Feyenoord, un difensore versatile che Giuntoli vede come il tassello ideale per la retroguardia di Thiago Motta. Tuttavia, il club olandese non sembra intenzionato a lasciarlo partire facilmente, e si stima che la trattativa potrebbe richiedere più di una settimana o dieci giorni per sbloccarsi.Nel frattempo, Giuntoli punta a un rinforzo immediato. Due i nomi caldi: Fikayoe Antonio. La pista più avanzata porta al difensore inglese del Milan. Tomori, ai margini con l’ex tecnico Paulo Fonseca, potrebbe trovare una nuova destinazione con il via libera di Sergio, appena subentrato alla guida dei rossoneri. Dopo i primi passi avanti nella trattativa, la Juventus attende una decisione definitiva del nuovo allenatore milanista.Parallelamente, si lavora su Antonio Silva, giovane talento del Benfica, rappresentato dall’influente Jorge Mendes. Il procuratore ha confermato l’interesse della Juventus e la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino. Tuttavia, il Benfica resiste, rifiutando finora l’ipotesi del prestito. Mendes continua a spingere per l’operazione, ma si tiene pronto a valutare soluzioni alternative nel caso in cui Silva non trovasse spazio alla Juventus.