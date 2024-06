Manuelha coronato un sogno approdando alla Juventus. Il centrocampista classe 1998 infatti è fin da bambino tifoso della Vecchia Signora e difficilmente vorrà separarsi dalla Juventus. Tuttavia, stando a quanto riferisce oggi Gazzetta.it il centrocampista sarebbe corteggiato da Robertoche al Sassuolo lo ha fatto esplodere, prestazioni che poi in bianconero non si sono più viste, quindi il tecnico ora al Marsiglia vorrebbe portarlo con sé per la rinascita. Tuttavia, al momento non sembrano esserci i presupposti per un trasferimento del genere, soltanto una dimostrazione reciproca di grande stima.