Gazzetta - L'ufficialità di Kolo Muani alla Juventus attesa entro questa data

Ufficialità di Kolo Muani alla Juventus: quando è prevista

Conto alla rovescia per l'ufficialità dicome nuovo giocatore dellaL'attaccante francese, così come il club bianconero, aspettano che il PSG risolva definitivamente i problemi legati ai prestiti in rosa. Ecco quando è previsto l'annuncio di Kolo Muani.Alla Continassa, dove il giocatore si allena dalla scorsa settimana, attendono tra oggi e domani il via libera da Parigi, riferisce la Gazzetta dello Sport. Il Psg, si legge, dopo il pasticcio sul conteggio dei prestiti, è corso ai ripari per risolvere la situazione in tempi rapidi. La fumata bianca definitiva consentirà all’attaccante, in Champions comunque non impiegabile fino alla seconda fase e all’aggiornamento delle liste Uefa, di essere disponibile per la sfida di sabato in casa del Napoli.