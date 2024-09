La Juventus si prepara ad essere ospite del Lipsia in Champions League mercoledì sera alle 21. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport il centravanti bianconero Dusanavrebbe fatto una confessione ai compagni di squadra. Dopo la doppietta al Genoa Dusan ora ha un nuovo obiettivo: vuole dare seguito a questo momento positivo provando a trovare la via della rete anche in Europa. Il test è di quelli impegnativi, perchè i tedeschi non sono una formazione che subisce tanti gol, ma Dusan ci proverà con tutto se stesso.