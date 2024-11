Ferguson può arrivare alla Juventus?

La Juventus ha trovato la sua stabilità nel centrocampo con Manuel Locatelli e Khephren Thuram, mossa che ha allontanato da Torino sia Nicolò Fagioli che Douglas Luiz. Thiago Motta però avrebbe un sogno per rinforzare la mediana. Il nome che scalda l'animo del tecnico italo brasiliano è quello di Lewisdel Bologna, che già conosce bene dai tempi dei rossoblù.Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi il centrocampista è appena rientrato in campo dalla lesione del crociato. Ha recentemente rinnovato il suo contratto con il Bologna fino al 2028 con un'opzione per un'ulteriore stagione. Difficile quindi strapparlo ai rossoblù ma Giuntoli potrebbe architettare una nuova operazione.





