Hancko-Juventus: pronto un nuovo assalto

Un difensore il prima possibile, quindi subito dopo la Supercoppa e poi un altro prima della fine del mercato, questo il piano di Cristianoper il reparto arretrato.La priorità in casaper la difesa resta il jolly Daviddel Feyenoord per il quale si progetta un nuovo assalto, riporta la Gazzetta dello Sport. La sensazione, però, è che per rompere la resistenza degli olandesi non basteranno una settimana/dieci giorni. Ecco perché, ora come ora, Giuntoli spera di regalare a Thiago Motta prima uno tra Tomori e Antonio Silva.