Gazzetta - La Juventus pensa già al dopo Vlahovic: i tre nomi per sostituirlo

Getty Images



Chi sostituirà Vlahovic: tre nomi per l'attacco della Juventus

sembra ormai destinato a lasciare la Juventus; scenario che con ogni probabilità accadrà in estate, ad un anno dalla scadenza del contratto. E il club bianconero già pensa a chi potrà prendere il suo posto. Tre profili in particolare sono nella lista diIl pallino del dt bianconeroGiuntoli si chiamascrive Gazzetta.it. Per riabbracciare l'attaccante 26enne, Giuntoli dovrebbe trattare con il Napoli. E già di per sé non sarebbe facile. Inoltre, visto che il nuovo corso bianconero ha fissato a circa 5 milioni il tetto per gli ingaggi netti, ci sarebbe da convincere pure il nigeriano a rivedere il suo attuale stipendio, che, dopo il rinnovo di un anno fa con gli azzurri, è arrivato a 11 milioni netti all'anno. Gli altri nomi che potrebbero sostituire Vlahovic sono Zirkzee del Manchester United (accostato con forza alla Juve già in questa sessione di mercato) e Jonathan David del Lille, che lascerà il club francese a zero.