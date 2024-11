Juventus, due uscite per finanziare il mercato?

Laè chiamata ad intervenire sul fronte calciomercato per andare a rinforzare i due reparti attualmente corti in termini di soluzioni. Gli infortuni dihanno di fatto ridotto all'osso il pacchetto difensivo e, per questo motivoè pronto ad irrompere sul mercato con la ferma intenzione di portare a Torino addirittura due volti nuovi che possano andare ad imbastire il pacchetto arretrato. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, gli indiziati principali sonoPer perfezionare questi due colpi, tuttavia, la Juventus potrebbe essere chiamata a liberare spazio in termini economici e sempre secondo la Gazzetta dello Sport, gli indiziati principali per lasciare Torino già a gennaio sarebbero- il cui contratto scadrà nel 2025 - eLa cessione di Danilo potrebbe fruttare poco o nulla in termini di cartellino, ma consentirebbe al club bianconero di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi tagliando uno stipendio molto pesante. Diverso, invece, il discorso relativo a Mbangula che ha rinnovato di recente fino al 2028 e potrebbe fruttare almeno una decina di milioni.