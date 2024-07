In realtà, sevenissero ceduti, la Juventus potrebbe rivoluzionare completamente il proprio reparto offensivo optando per un altro esterno offensivo anziché un centravanti come vice di Vlahovic. In questo scenario, in assenza del serbo, Thiago Motta è pronto a schierare un'ala nel ruolo di falso 9, un assetto già testato con successo anche a Bologna.Per queste ragioni, il nome di Domenicocontinua a essere considerato nella lista della Juventus. Il giocatore, attualmente al Sassuolo e in fase di recupero da un infortunio, potrebbe rappresentare una valida opzione per rinforzare il reparto offensivo bianconero.