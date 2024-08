Lastanno compiendo significativi progressi nella trattativa per il trasferimento di Teun Koopmeiners in bianconero. Le cifre dell'operazione sembrano essere ormai definite, con un accordo di massima che prevede un esborso di 50 milioni di euro più 5 milioni di bonus.Nonostante l'accordo, nessuna delle parti coinvolte vuole rendere pubblica la trattativa a causa del polverone sollevato dalle recenti dichiarazioni di Gian Piero. Le due società preferiscono mantenere un basso profilo, gestendo la trattativa lontano dai riflettori. Lo riporta Gazzetta.La Juventus sta spingendo per averea disposizione prima del match contro il Como, ma l'Atalanta sta rallentando il processo non per una questione economica, bensì per il bisogno di trovare un sostituto adeguato. La Dea ha individuato in Matt O'Riley del Celtic il candidato ideale, ma al momento esiste una distanza tra domanda e offerta che sta complicando la chiusura dell'operazione.