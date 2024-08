Koopmeiners manda un certificato

Le prossime mosse

Le parole di Gian Piero Gasperini non hanno fatto altro che infiammare, ulteriormente, il tormentone relativo a Teun Koopmeiners. Il giocatore olandese vuole solo e soltanto la Juventus, come chiarito dal tecnico nerazzurro nel corso di un'intervista esclusiva a L'Eco di Bergamo. Il classe 1998, arrivati all'ingresso finale di questa sessione estiva di calciomercato, ha rotto gli indugi con la volontà di forzare la mano per accelerare il suo passaggio al club bianconero.Il giocatore, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ha presentato un certificato medico per motivi di salute, a conferma di quanto detto da Gasperini, che aveva parlato di stress, e mercoledì e ieri non si è allenato. Oggi l’olandese non parteciperà neanche all’ultimo test prima della Supercoppa Europea e salvo colpi di scena non volerà nemmeno a Varsavia per la Supercoppa contro il Real Madrid.La Juventus, dal canto suo, è pronta ad approfittare di questa situazione per chiudere definitivamente uno dei tormentoni più estenuanti dell'estate. I bianconeri sarebbero infatti pronti a confezionare una proposta da 55 milioni di euro, bonus compresi, per strappare finalmente l'olandese alla Dea, ma l'Atalanta - per ora - continua a fare muro. I bergamaschi chiedono sempre 60 milioni di euro, ma per la famiglia Percassi ora ne fa una questione di principio: secondo l'Atalanta, infatti, il giocatore e la Juve si sono mossi troppo tardi e ora sarebbe difficile trovare un sostituto all'altezza. Morale della favola, un nodo ancora tutto da sciogliere.





