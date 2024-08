Koopmeiners alla Juventus: l'ultimo ostacolo

Teunnon era presente a Varsavia. Da lontano, ha seguito la "sua"affrontare ilin Polonia, probabilmente tifando per i suoi compagni. Dopotutto, anche lui aveva contribuito a guadagnarsi l'accesso alla Supercoppa Europea il 22 maggio scorso, giocando un ruolo da protagonista insieme agli altri pilastri della squadra di Gian Piero, come Ademola Lookman, e festeggiando con i tifosi bergamaschi per la vittoria dell'Europa League a Dublino. Tuttavia, l'olandese ha deciso di non essere presente a Varsavia perché entro pochi giorni desidera essere altrove: a Torino, per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera con la Juventus.Sebbene prima della partita l'amministratore delegato Luca Percassi avesse lasciato spazio a una possibile riconciliazione - « Capita a questa età di sbagliare , gli vogliamo bene» - la decisione sembra ormai definitiva.A Zingonia, il centrocampista ha dovuto forzare una rottura per dimostrare chiaramente la sua volontà, già espressa in precedenza al club. Prima è arrivato il certificato medico per giustificare l'assenza dagli allenamenti, poi lo sfogo di Gasperini in un’intervista all’”Eco di Bergamo”. Successivamente è arrivata la mossa decisiva della Juventus, con il direttore tecnicoche ha presentato un’offerta per assicurare a Thiago Motta il tuttocampista di cui ha bisogno per completare la squadra bianconera. La distanza tra l’Italia e la Polonia rispecchia ora quella tra, poiché rinunciare a una storica Supercoppa Uefa è il segnale più forte che potesse inviare al club.Lunedì prossimo, Motta farà il suo debutto in Serie A contro il Como, con i giocatori su cui sta già lavorando da settimane, ma per il secondo impegno - esattamente sette giorni più tardi in casa dell’Hellas Verona - la Juventus vorrebbe avere tra i convocati quello che potrebbe essere l'acquisto più costoso dell'estate italiana. Si parla di una cifra superiore ai 50 milioni di euro spesi a inizio mercato per Douglas Luiz, con Giuntoli che si è avvicinato notevolmente ai 60 milioni richiesti dall’Atalanta: 50 milioni più 5 di bonus, questa l'offerta sul tavolo. È una somma importante, che dimostra quanto Koopmeiners sia centrale nel progetto di Motta e la determinazione a concludere positivamente la trattativa, nonostante le difficoltà. In casa Juventus, c'è la volontà di avere Koopmeiners a disposizione entro una settimana, così da permettergli di allenarsi con il gruppo per almeno un paio di giorni prima della prima convocazione. Resta solo da trovare il sostituto di Teun, con Matt O’Riley del Celtic in cima alla lista, grazie a un'offerta di 27 milioni di euro per il suo cartellino.





