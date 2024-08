Nel prepartita di Real Madrid-Atalanta, match valido per la finale di Supercoppa europea, l'amministratore delegato del club bergamasco Luca Percassi ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport in merito al caso Teun Koopmeiners. Il giocatore olandese è un obiettivo della Juventus e ha già trovato un accordo con il club piemontese. Di seguito le parole del dirigente bergamasco.- "Siamo molto affezionati a Koop, ci dispiace moltissimo che non sia qui. ​vogliamo molto bene a Koop. Sappiamo cosa ha dato e cosa ha ricevuto, a volte quando si è giovani si può incappare in qualche errore. Oggi ne è un esempio, ma per noi è un giocatore molto importante"



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui