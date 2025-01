Gazzetta - Kolo Muani può rimanere alla Juventus dopo il prestito: lo scenario

AFP via Getty Images

Kolo Muani alla Juventus anche la prossima stagione?

è arrivato a Torino e ci rimarrà sicuramente fino al termine della stagione. La Juventus ha sfruttato un'opportunità di mercato pagando solo l'ingaggio del giocatore. L'attaccante arriva infatti dal PSG in prestito secco. Non è escluso però che possa restare in bianconero anche oltre il prestito.Kolo Muani è appena approdato alla Juventus ed è quindi ovviamente presto per poter capire cosa succederà in estate ma alla Continassa pensano anche alla possibilità di trattenere il giocatore più a lungo di quanto previsto nell'accordo con il PSG. Il riscatto a fine stagione, scrive la Gazzetta dello Sport, è possibile, soprattutto se il giocatore dovesse trovarsi bene a Torino. L'attaccante è a bilancio per 75 milioni e la Juve proverebbe ad abbassare la cifra per acquistarlo.