Secondo quanto riportato da Gazzetta, la Juventus ha piazzato il secondo colpo di questo mercato di gennaio: Randalè pronto a vestire la maglia bianconera. Da Parigi è arrivato il via libera definitivo per la cessione dell’attaccante francese, che si trasferirà a Torino con la formula del prestito secco.Una soluzione che soddisfa tutte le parti in causa, consentendo al giocatore di rilanciarsi in un nuovo contesto competitivo e alla Juventus di aggiungere qualità al reparto offensivo senza gravare sulle casse societarie. Il giocatore nei prossimi giorni potrebbe essere in città.