Kalulu alla Juventus: le ultime notizie

Per Pierrela situazione è più complessa.hanno già trovato un accordo per un prestito oneroso con diritto di riscatto, ma il trasferimento dipende ancora dal sì del giocatore. Kalulu ha chiesto tempo fino alla fine del weekend appena trascorso per riflettere sulla decisione. Lo racconta Gazzetta.La prospettiva di rimanere al, con l'arrivo di Emersone Strahinja, lo vedrebbe con meno spazio a disposizione in campo. Questa incertezza lo porta a esitare, considerando che un trasferimento definitivo con obbligo di riscatto gli avrebbe dato più stabilità e sicurezza per il futuro. Kalulu sembra preferire una soluzione che gli permetta di voltare pagina definitivamente, piuttosto che rimanere in una sorta di limbo per un anno.C'è però un elemento che potrebbe convincerlo: l'interesse di. L'allenatore, con cuiha già avuto modo di parlare, lo vuole fortemente nella sua squadra, apprezzando la sua versatilità sia come difensore centrale che come terzino destro. Questo potrebbe essere un fattore decisivo nella scelta del giocatore, che deve ora decidere se accettare la sfida proposta dallao cercare altre opzioni per il suo futuro.





