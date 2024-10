Kalulu, il retroscena di mercato: aveva paura di non giocare



Rimpianto Milan?

Il calcio è fatto spesso di porte che si aprono all'improvviso e che possono cambiare molto. Perè successo quest'estate, dopo che è saltata la trattativa tra lapassato poi al West Ham. Inutile negarlo, l'ex difensore del Milan non era il piano A anche se poi, il club bianconero ha deciso di puntarci e convincerlo.Kalulu infatti, come svela la, non era sicuro di accettare la corte della Juventus e dietro questo tentennamento c'era il timore di non trovare spazio in campo considerando che nella rosa bianconera c'erano già Bremer, Gatti e Danilo.e alla luce di come stanno andando le cose, il francese sarà contento della scelta.Continuando così, il riscatto del cartellino sembra scontato.E proprio parlando dei rossoneri, adesso Kalulu può diventare un rimpianto e chissà sL'ex centrocampista olandese infatti arrivò in Italia grazie al Milan ma dopo un anno e mezzo complicato fu ceduto alla Juventus. Il resto poi è storia e dalle parti di Torino sperano che possa ripetersi.



