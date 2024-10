"Un po’ l’arrivo in prestito dopo una stagione travagliata con il. E un po’ lo sbarco a Torino dopo le trattative sfumate prima per Calafiori e poi per Todibo.è entrato nel mondoquasi da una porta secondaria, ma in poco tempo è già diventato un titolare inamovibile del muro difensivo di Thiago Motta". Scrive così La Gazzetta dello Sport in un focus sulle sorprese di mercato della Serie A, per poi aggiungere: "Terzino destro e sempre più centrale dopo il grave infortunio di Bremer, il jolly francese – 7 presenze e 537 minuti da Serie A e Champions – ha smentito sul campo lo scetticismo sulla sua fragilità fisica e in bianconero è tornato sui livelli dello scudetto 2022 vinto da protagonista con il Milan di Pioli.. Conferma scontata di questo passo. Non a caso già si parla di Kalulu come di un bis dell’affare Davids con il Milan".