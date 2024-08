Chiesa al Milan? Cosa filtra

La situazione di Federicoallasi fa sempre più complicata. Come racconta Gazzetta, l'esterno italiano, con un contratto in scadenza nel 2025, è ormai fuori dai piani del club bianconero.Non è stato convocato per l'amichevole di domenica in Svezia, così come era già successo nelle partite contro il Brest e nel test interno contro la squadra Next Gen.Negli ultimi giorni,è stato offerto al, ma il club rossonero non ha mostrato interesse ad approfondire la trattativa. Lavaluta il cartellino del giocatore intorno ai 15 milioni di euro e non ha problemi a cederlo a una diretta concorrente, ma l'ostacolo principale è l'ingaggio del giocatore.Chiesa continua a guardare con interesse alla, ma al momento non ci sono offerte concrete sul tavolo. Nel frattempo, mentre la Juventus cerca una soluzione per il futuro del giocatore, Pierre, difensore del Milan, potrebbe fare il percorso inverso e trasferirsi alla Continassa, sede degli allenamenti della Juventus.