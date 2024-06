Îl centrocampista americano della Juventus Westonera molto molto vicino all'approdo all'Aston Villa, inserito nella trattativa per Douglas Luiz. Salvo poi far saltare tutto per richieste decisamente fuori misura, infatti nella trattativa per il centrocampista brasiliano dalla Premier League è stato successivamente inserito Enzo Barrenechea. La sostanza però non cambia, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport infatti il centrocampista classe 1998 resta sempre in uscita, non rientra nei piani del nuovo tecnico Thiago Motta e nemmeno nei piani della società, resta quindi in uscita e con contratto in scadenza nel 2025.