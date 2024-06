Juventus, proposto Vitor Roque: la posizione del club

L'addio di Alex Sandro non ha reso la Juventus meno "brasiliana", anzi. A guidare la squadra infatti sarà Thiago Motta, nato e cresciuto anche calcisticamente a San Paolo (proprio nella Juventus di San Paolo). Il capitano rimarrà Danilo e uno dei punti di riferimento è Gleison Bremer. Poi c'è il mercato,Vitor Roque è arrivato a Barcellona l'estate scorsa dal Athletico Paranaense per una cifra molto importante, ovvero 40 milioni di euro. Il classe 2005 però ha trovato poco spazio nella sua prima stagione in Europa e per i blaugrana è tempo di valutazioni. Per questocon la speranza che possa trovare maggior minutaggio.I soliti intermediari hanno iniziato a sondare le possibili destinazioni europee scrive la Gazzetta Dello SportSe ne riparlerà più avanti in caso di via libera blaugrana all'affitto e di sfoltimento del reparto offensivo bianconero che vede oggi in rosa già due soluzioni oltre a Vlahovic, ovvero Kean e Milik.