Secondo La Gazzetta dello Sport, questa sera "vincere non basta" allaimpegnata in Champions League sul campo dell'. Ecco perché: "Thiago deve convincere con gioco e atteggiamento, per togliersi di dosso l’etichetta di Max... Motta. In realtà Thiago è già andato oltre Allegri. La sicurezza del palleggio in uscita che ha eluso il pressing del Milan è una cosa nuova, come lo è il primo posto in Serie A per sequenze di almeno 10 passaggi prima di un tiro. Fino all’anno scorso faticava a metterne in fila 3. Sotto la buccia dei difetti, si riconosce un’identità in formazione, che cresce bene. Ora la Juve sa muovere la palla, il problema è farla arrivare a Vlahovic e in porta. Dusan è migliorato troppo poco nelle ultime due stagioni, tecnicamente e tatticamente. Alla critica dovrebbe aggiungere l’autocritica. Comunque, ha segnato un goal in più di un anno fa: 6-5".