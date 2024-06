La situazione diresta incerta e lo sarà ancora per qualche settimana almeno, visto che il giocatore ha deciso di aspettare la fine degli europe prima di prendere una decisione sul suo futuro. Chiesa ha un contratto con la Juventus fino al 2025 e questo mette dubbi sulla permanenza di Federico, considerando che fino ad ora non è stato trovato un accordo sul rinnovo.Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Chiesa sarebbe nel mirino di tre grandi club esteri. Ovvero Manchester United e Tottenham in Premier League mentre in Bundesliga il Bayern Monaco. Situazione in evoluzione, se ne riparlerà a fine dell'europeo.