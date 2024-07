Juventus, due contropartite per Todibo: la situazione

Per la difesa ormai è chiaro che la Juventus ha messo in cima alla listail difensore centrale del Nizza è il profilo che piace di più al club bianconero. L'asse con i francesi dopo l'operazione per Khephren Thuram può accendersi di nuovo.La Juventus ha già incassato il sì del giocatore, che ha dato priorità ai bianconerL'ex Barcellona si era già visto lontano dal Nizza prima che la trattativa con il Manchester United saltasse per le regole Uefa. Giuntoli quindi può contare sulla volontà del giocatore e sul fatto che fosse già stato praticamente venduto. Ma non basta per chiudere l'operazione.Giuntoli quindi studia altre soluzioni per concretizzare l'affare. Una strada percorribile, riferisce la Gazzetta dello Sport è quella delle contropartite da inserire nell'operazione. In particolare sono due i nomi in ballo ed entrambi riguardano dei giovani. Ovveroentrocampista belga classe 2006 di cui già le due società avevano parlato per Thuram e Tdifensore bosniaco classe 2003. Se ne riparlerà nelle prossime ore; Todibo, come Koopmeiners, aspetta.