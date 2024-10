Juventus, come sta Weah?

Timothyha saltato le ultime tre sfide della Juventus: quella contro il Genoa a Marassi, la trasferta di Lipsia e la sfida al Cagliari. Un problema alla caviglia rimediato alla vigilia della trasferta ligure lo ha costretto a stare ai box. Era ritornato ad allenarsi con il gruppo alla vigilia della sfida contro i sardi ma il tecnico Thiago Motta aveva svelato non fosse ancora pronto per rientrare tra i convocati. I bianconeri hanno svolto l'ultimo allenamento alla Continassa nella giornata di giovedì con tre giorni di riposo.Riposo sì, ma non per Weah. Infatti, come riferisce La Gazzetta dello Sport l'americano si è allenato individualmente in questi giorni di riposo. L'obiettivo infatti è quello di rientrare contro la Lazio e giocarsi magari una maglia da titolare.





