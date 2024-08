Juventus, la strategia per Galeno

Wendersonpiace alla Juventus come rinforzo per la rosa di Thiago Motta, questo ormai non è un segreto. Nella giornata di ieri l'entourage del giocatore del Porto ha aperto al suo trasferimento a Torino, ora però c'è da trattare. Valutato 35 milioni dalche però ha necessità di cedere per il fair play finanziario, quindi con la necessità di cedere.Galeno è brasiliano ma ha il passaporto portoghese e questo è il motivo per cui potrebbe approdare alla Juventus che con Douglas Luiz e Adzic ha già pieni i due posti extracomunitari. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport per abbassare la richiesta economica di 35 milioni la Vecchia Signora starebbe pensando di inserire Tiago Djalò nella trattativa. Il difensore dopo essere stato valutato in ritiro da Thiago Motta non è stato ritenuto ancora da Juventus, quindi è alla ricerca di una sistemazione ed il Porto sarebbe destinazione gradita.





