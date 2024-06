Juventus, l'attacco che vorrebbe Thiago Motta

Il 10 luglio Thiago Motta inizierà davvero l'avventura con la Juventus e comincerà la preparazione verso la prossima stagione. Il tecnico italo brasiliano però sta già pensando a come costruire la squadra del prossimo anno. E in attacco ha le idee chiare sul tridente offensivo che spera di poter mettere in campo.Tornerà dopo il prestito Matias Soulé e Motta è intrigato dall’esterno argentino, che rientrerà a Torino con un bel bagaglio d’esperienza dopo la stagione da titolare con il Frosinone. Ecco, il tecnico, secondo la Gazzetta dello Sport, spera nel tridente offensivo composto da Soulé e Yildiz come esterni e Dusan Vlahovic come punta centrale.