Juventus, la strategia per arrivare a Teun Koopmeiners

Lasta chiudendo il colpo Douglas Luiz, una volta raggiunto l'obiettivo numero uno di mercato potrà proseguire la costruzione della squadra ideale per il nuovo allenatore. Stando a quanto riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, l'obiettivo di mercato numero due della Juventus è Teundell'Atalanta. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli infatti sembra aver già tracciato una strategia per riuscire a convincere i nerazzurri di Bergamo.Koopmeiners alla Juventus aggiungerebbe tecnica, equilibrio, inserimenti oltre ad un discreto fiuto del gol. Esattamente ciò che serve alla Vecchia Signora. Prima però la necessità è cedere. L'Atalanta infatti vuole 55-60 milioni di euro. Sul mercato Dean Huijsen che piace al Borussia, Weston McKennie, Matias Soule e Federico Chiesa. Poi l'affondo definitivo a Koop.